Loky by Virtuals (LOKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00144567 $ 0.00144567 $ 0.00144567 24-satna najniža cijena $ 0.00170739 $ 0.00170739 $ 0.00170739 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00144567$ 0.00144567 $ 0.00144567 24-satna najviša cijena $ 0.00170739$ 0.00170739 $ 0.00170739 Najviša cijena ikada $ 0.0115318$ 0.0115318 $ 0.0115318 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.48% Promjena cijene (1D) +8.57% Promjena cijene (7D) +2.59% Promjena cijene (7D) +2.59%

Loky by Virtuals (LOKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00168806. Tijekom protekla 24 sata, LOKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00144567 i najviše cijene $ 0.00170739, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOKY je $ 0.0115318, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOKY se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, +8.57% u posljednjih 24 sata i +2.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Loky by Virtuals (LOKY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Količina u optjecaju 940.13M 940.13M 940.13M Ukupna količina 995,683,653.9076768 995,683,653.9076768 995,683,653.9076768

Trenutačna tržišna kapitalizacija Loky by Virtuals je $ 1.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOKY je 940.13M, s ukupnom količinom od 995683653.9076768. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.