Loky by Virtuals Cijena (LOKY)

1 LOKY u USD cijena uživo:

$0.00168802
$0.00168802
+8.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Loky by Virtuals (LOKY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:49:56 (UTC+8)

Loky by Virtuals (LOKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00144567
$ 0.00144567
24-satna najniža cijena
$ 0.00170739
$ 0.00170739
24-satna najviša cijena

$ 0.00144567
$ 0.00144567

$ 0.00170739
$ 0.00170739

$ 0.0115318
$ 0.0115318

$ 0
$ 0

-0.48%

+8.57%

+2.59%

+2.59%

Loky by Virtuals (LOKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00168806. Tijekom protekla 24 sata, LOKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00144567 i najviše cijene $ 0.00170739, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOKY je $ 0.0115318, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOKY se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, +8.57% u posljednjih 24 sata i +2.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Loky by Virtuals (LOKY)

$ 1.59M
$ 1.59M

--
--

$ 1.68M
$ 1.68M

940.13M
940.13M

995,683,653.9076768
995,683,653.9076768

Trenutačna tržišna kapitalizacija Loky by Virtuals je $ 1.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOKY je 940.13M, s ukupnom količinom od 995683653.9076768. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.

Loky by Virtuals (LOKY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Loky by Virtuals u USD iznosila je $ +0.00013322.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Loky by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0013101070.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Loky by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0008128598.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Loky by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0013852094483943403.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00013322+8.57%
30 dana$ +0.0013101070+77.61%
60 dana$ -0.0008128598-48.15%
90 dana$ -0.0013852094483943403-45.07%

Što je Loky by Virtuals (LOKY)

Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed.

Resurs Loky by Virtuals (LOKY)

Službena web-stranica

Loky by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Loky by Virtuals (LOKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Loky by Virtuals (LOKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Loky by Virtuals.

Provjerite Loky by Virtuals predviđanje cijene sada!

LOKY u lokalnim valutama

Loky by Virtuals (LOKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Loky by Virtuals (LOKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Loky by Virtuals (LOKY)

Koliko Loky by Virtuals (LOKY) vrijedi danas?
Cijena LOKY uživo u USD je 0.00168806 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOKY u USD?
Trenutačna cijena LOKY u USD je $ 0.00168806. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Loky by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za LOKY je $ 1.59M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOKY?
Količina u optjecaju za LOKY je 940.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOKY?
LOKY je postigao ATH cijenu od 0.0115318 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOKY?
LOKY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOKY?
24-satni obujam trgovanja za LOKY je -- USD.
Hoće li LOKY još narasti ove godine?
LOKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:49:56 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.