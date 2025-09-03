Lokr (LKR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.61% Promjena cijene (7D) -0.61%

Lokr (LKR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LKRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LKR je $ 1.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LKR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lokr (LKR)

Tržišna kapitalizacija $ 34.88K$ 34.88K $ 34.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 91.62K$ 91.62K $ 91.62K Količina u optjecaju 38.07M 38.07M 38.07M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lokr je $ 34.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LKR je 38.07M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.62K.