LOK (LOK) Informacije LOK is a meme token on Avalanche network for the Loksmith DAO. Jon Lok is a blue cat who has been wrongly accused of crypto crimes, he must now work with his allies to find out who framed him and clear his name. We pride the Loksmith project on its deep storyline and lore. We utilize the NFTs, AI trading, and Bridge Fees to bolster the token price. We have a large dedicated community on the Avalanche network and with in the Arena App. Službena web stranica: https://loksmith.io Bijela knjiga: https://loksmith.io/info/ Kupi LOK odmah!

LOK (LOK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LOK (LOK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 50.81K $ 50.81K $ 50.81K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.81K $ 50.81K $ 50.81K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni LOK (LOK)

LOK (LOK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LOK (LOK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOK tokena, istražite LOK cijenu tokena uživo!

LOK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOK? Naša LOK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LOK predviđanje cijene tokena odmah!

