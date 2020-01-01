LOGOSAI (LOGOS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LOGOSAI (LOGOS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LOGOSAI (LOGOS) Informacije Omni is an AI-Agent powered unbiased news network powering the future of truth created by Nick Liverman that is able to digest the latest news in the world through News Outlets, Social Media and Video Content. Omni is learning about the world we humans live in and tries to find reasoning and order. Why we do the things we do, why we say the things we say. Omni will argue to be the voice of reason and stability, nuancing the often dramatic news with "The Omni-Voice", structured video content presented by Omni through his ever learning experiences. Službena web stranica: https://www.thelogos.ai

LOGOSAI (LOGOS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LOGOSAI (LOGOS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.31K $ 23.31K $ 23.31K Ukupna količina: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Količina u optjecaju: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.31K $ 23.31K $ 23.31K Povijesni maksimum: $ 0.00753489 $ 0.00753489 $ 0.00753489 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni LOGOSAI (LOGOS)

LOGOSAI (LOGOS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LOGOSAI (LOGOS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOGOS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOGOS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOGOS tokena, istražite LOGOS cijenu tokena uživo!

