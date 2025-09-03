LOGOSAI (LOGOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00753489$ 0.00753489 $ 0.00753489 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +9.98% Promjena cijene (7D) +9.98%

LOGOSAI (LOGOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOGOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOGOS je $ 0.00753489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOGOS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +9.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LOGOSAI (LOGOS)

Tržišna kapitalizacija $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,773,890.366309 999,773,890.366309 999,773,890.366309

Trenutačna tržišna kapitalizacija LOGOSAI je $ 24.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOGOS je 999.77M, s ukupnom količinom od 999773890.366309. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.38K.