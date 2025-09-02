LogicNet (SN35) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 24-satna najniža cijena $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 24-satna najviša cijena $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Najviša cijena ikada $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Najniža cijena $ 0.444721$ 0.444721 $ 0.444721 Promjena cijene (1H) -1.40% Promjena cijene (1D) +1.91% Promjena cijene (7D) +30.72% Promjena cijene (7D) +30.72%

LogicNet (SN35) cijena u stvarnom vremenu je $2.73. Tijekom protekla 24 sata, SN35trgovalo je između najniže cijene $ 2.52 i najviše cijene $ 2.81, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN35 je $ 3.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.444721.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN35 se promijenio za -1.40% u posljednjih sat vremena, +1.91% u posljednjih 24 sata i +30.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LogicNet (SN35)

Tržišna kapitalizacija $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M Količina u optjecaju 2.36M 2.36M 2.36M Ukupna količina 2,360,304.475708506 2,360,304.475708506 2,360,304.475708506

Trenutačna tržišna kapitalizacija LogicNet je $ 6.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN35 je 2.36M, s ukupnom količinom od 2360304.475708506. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.48M.