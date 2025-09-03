Više o LODE

Lodestar Logotip

Lodestar Cijena (LODE)

Neuvršten

1 LODE u USD cijena uživo:

+0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Lodestar (LODE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:20:52 (UTC+8)

Lodestar (LODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.12%

+0.95%

-3.85%

-3.85%

Lodestar (LODE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00438617. Tijekom protekla 24 sata, LODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00428257 i najviše cijene $ 0.0045017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LODE je $ 2.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00269671.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LODE se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.95% u posljednjih 24 sata i -3.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lodestar (LODE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lodestar je $ 58.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LODE je 13.32M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.83K.

Lodestar (LODE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lodestar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lodestar u USD iznosila je $ +0.0003989335.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lodestar u USD iznosila je $ +0.0007629694.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lodestar u USD iznosila je $ -0.001925264700303221.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.95%
30 dana$ +0.0003989335+9.10%
60 dana$ +0.0007629694+17.39%
90 dana$ -0.001925264700303221-30.50%

Što je Lodestar (LODE)

The governance token of Lodestar Finance. Lodestar Finance is a DEFI borrowing and lending protocol on Arbitrum. Lodestar offers an array of Arbitrum native tokens and liquid staked derivatives as markets.

Resurs Lodestar (LODE)

Službena web-stranica

Lodestar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lodestar (LODE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lodestar (LODE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lodestar.

Provjerite Lodestar predviđanje cijene sada!

LODE u lokalnim valutama

Lodestar (LODE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lodestar (LODE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LODE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lodestar (LODE)

Koliko Lodestar (LODE) vrijedi danas?
Cijena LODE uživo u USD je 0.00438617 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LODE u USD?
Trenutačna cijena LODE u USD je $ 0.00438617. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lodestar?
Tržišna kapitalizacija za LODE je $ 58.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LODE?
Količina u optjecaju za LODE je 13.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LODE?
LODE je postigao ATH cijenu od 2.56 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LODE?
LODE je vidio ATL cijenu od 0.00269671 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LODE?
24-satni obujam trgovanja za LODE je -- USD.
Hoće li LODE još narasti ove godine?
LODE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LODE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:20:52 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

