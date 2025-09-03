Lodestar (LODE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00428257 24-satna najniža cijena $ 0.0045017 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 2.56 Najniža cijena $ 0.00269671 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) +0.95% Promjena cijene (7D) -3.85%

Lodestar (LODE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00438617. Tijekom protekla 24 sata, LODEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00428257 i najviše cijene $ 0.0045017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LODE je $ 2.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00269671.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LODE se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, +0.95% u posljednjih 24 sata i -3.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lodestar (LODE)

Tržišna kapitalizacija $ 58.50K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 87.83K Količina u optjecaju 13.32M Ukupna količina 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lodestar je $ 58.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LODE je 13.32M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 87.83K.