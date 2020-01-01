LOD3 Token (LOD3) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LOD3 Token (LOD3), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LOD3 Token (LOD3) Informacije LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools. Službena web stranica: https://lod3.fi Kupi LOD3 odmah!

LOD3 Token (LOD3) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LOD3 Token (LOD3), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 89.37K $ 89.37K $ 89.37K Ukupna količina: $ 770.00M $ 770.00M $ 770.00M Količina u optjecaju: $ 64.50M $ 64.50M $ 64.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Povijesni maksimum: $ 8.06 $ 8.06 $ 8.06 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00138566 $ 0.00138566 $ 0.00138566 Saznajte više o cijeni LOD3 Token (LOD3)

LOD3 Token (LOD3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LOD3 Token (LOD3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOD3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOD3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOD3 tokena, istražite LOD3 cijenu tokena uživo!

