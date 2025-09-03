Više o LOD3

LOD3 Token Logotip

LOD3 Token Cijena (LOD3)

Neuvršten

1 LOD3 u USD cijena uživo:

$0.00138566
$0.00138566$0.00138566
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena LOD3 Token (LOD3)
LOD3 Token (LOD3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0013855
$ 0.0013855$ 0.0013855
24-satna najniža cijena
$ 0.00138566
$ 0.00138566$ 0.00138566
24-satna najviša cijena

$ 0.0013855
$ 0.0013855$ 0.0013855

$ 0.00138566
$ 0.00138566$ 0.00138566

$ 8.06
$ 8.06$ 8.06

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

--

-5.34%

-5.34%

LOD3 Token (LOD3) cijena u stvarnom vremenu je $0.00138566. Tijekom protekla 24 sata, LOD3trgovalo je između najniže cijene $ 0.0013855 i najviše cijene $ 0.00138566, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOD3 je $ 8.06, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOD3 se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LOD3 Token (LOD3)

$ 89.35K
$ 89.35K$ 89.35K

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

64.48M
64.48M 64.48M

770,000,000.0
770,000,000.0 770,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LOD3 Token je $ 89.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOD3 je 64.48M, s ukupnom količinom od 770000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.07M.

LOD3 Token (LOD3) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LOD3 Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LOD3 Token u USD iznosila je $ -0.0002271645.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LOD3 Token u USD iznosila je $ -0.0001386179.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LOD3 Token u USD iznosila je $ +0.0005502913776570972.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0002271645-16.39%
60 dana$ -0.0001386179-10.00%
90 dana$ +0.0005502913776570972+65.87%

Što je LOD3 Token (LOD3)

LODE Tokens represent a contribution supporting LODE’s technical and business operations and entitle their holders to receive a proportional share of the yield generated by the LODE Token Ecosystem alongside any profits that the LODE Project may distribute. They are unbacked assets that do not represent ownership over LODE’s operations. At present, LODE Token holders receive a proportional share of 10% of the premium charged on the sale of new AGX and AUX Coins (10% of the difference between the sale price and the spot price). LODE tokens additionally will accumulate the yield produced by liquidity pools.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LOD3 Token (LOD3)

Službena web-stranica

LOD3 Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LOD3 Token (LOD3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LOD3 Token (LOD3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LOD3 Token.

Provjerite LOD3 Token predviđanje cijene sada!

LOD3 u lokalnim valutama

LOD3 Token (LOD3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LOD3 Token (LOD3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOD3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LOD3 Token (LOD3)

Koliko LOD3 Token (LOD3) vrijedi danas?
Cijena LOD3 uživo u USD je 0.00138566 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOD3 u USD?
Trenutačna cijena LOD3 u USD je $ 0.00138566. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LOD3 Token?
Tržišna kapitalizacija za LOD3 je $ 89.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOD3?
Količina u optjecaju za LOD3 je 64.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOD3?
LOD3 je postigao ATH cijenu od 8.06 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOD3?
LOD3 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOD3?
24-satni obujam trgovanja za LOD3 je -- USD.
Hoće li LOD3 još narasti ove godine?
LOD3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOD3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
LOD3 Token (LOD3) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.