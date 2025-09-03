LOD3 Token (LOD3) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.0013855
24-satna najviša cijena $ 0.00138566
Najviša cijena ikada $ 8.06
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) 0.00%
Promjena cijene (1D) --
Promjena cijene (7D) -5.34%

LOD3 Token (LOD3) cijena u stvarnom vremenu je $0.00138566. Tijekom protekla 24 sata, LOD3trgovalo je između najniže cijene $ 0.0013855 i najviše cijene $ 0.00138566, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOD3 je $ 8.06, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOD3 se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LOD3 Token (LOD3)

Tržišna kapitalizacija $ 89.35K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.07M
Količina u optjecaju 64.48M
Ukupna količina 770,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LOD3 Token je $ 89.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOD3 je 64.48M, s ukupnom količinom od 770000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.07M.