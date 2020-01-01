Locust Pocus (CICADA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Locust Pocus (CICADA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Locust Pocus (CICADA) Informacije A swarm of magiccicada will descend upon the lands in the coming daysand we are going to be ready. Team creating value for bug enthusiasts near and far. Službena web stranica: https://www.locustpocus.com/ Bijela knjiga: https://www.locustpocus.com/ Kupi CICADA odmah!

Locust Pocus (CICADA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Locust Pocus (CICADA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.58K $ 16.58K $ 16.58K Ukupna količina: $ 884.24M $ 884.24M $ 884.24M Količina u optjecaju: $ 884.24M $ 884.24M $ 884.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.58K $ 16.58K $ 16.58K Povijesni maksimum: $ 0.0013451 $ 0.0013451 $ 0.0013451 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Locust Pocus (CICADA)

Locust Pocus (CICADA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Locust Pocus (CICADA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CICADA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CICADA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CICADA tokena, istražite CICADA cijenu tokena uživo!

CICADA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CICADA? Naša CICADA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CICADA predviđanje cijene tokena odmah!

