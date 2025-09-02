Locked Money (LMY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00173333 $ 0.00182236 24-satna najniža cijena $ 0.00173333 24-satna najviša cijena $ 0.00182236 Najviša cijena ikada $ 0.00477719 Najniža cijena $ 0.00173333 Promjena cijene (1H) -0.93% Promjena cijene (1D) -1.73% Promjena cijene (7D) -9.65%

Locked Money (LMY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00177914. Tijekom protekla 24 sata, LMYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00173333 i najviše cijene $ 0.00182236, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LMY je $ 0.00477719, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00173333.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LMY se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i -9.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Locked Money (LMY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.71M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.90M Količina u optjecaju 953.89M Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Locked Money je $ 1.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LMY je 953.89M, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.90M.