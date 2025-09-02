Više o LMY

Locked Money Logotip

Locked Money Cijena (LMY)

Neuvršten

1 LMY u USD cijena uživo:

$0.00179
-1.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Locked Money (LMY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:49:42 (UTC+8)

Locked Money (LMY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00173333
24-satna najniža cijena
$ 0.00182236
24-satna najviša cijena

$ 0.00173333
$ 0.00182236
$ 0.00477719
$ 0.00173333
-0.93%

-1.73%

-9.65%

-9.65%

Locked Money (LMY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00177914. Tijekom protekla 24 sata, LMYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00173333 i najviše cijene $ 0.00182236, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LMY je $ 0.00477719, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00173333.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LMY se promijenio za -0.93% u posljednjih sat vremena, -1.73% u posljednjih 24 sata i -9.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Locked Money (LMY)

$ 1.71M
--
$ 17.90M
953.89M
10,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Locked Money je $ 1.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LMY je 953.89M, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.90M.

Locked Money (LMY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Locked Money u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Locked Money u USD iznosila je $ -0.0002070440.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Locked Money u USD iznosila je $ -0.0001615366.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Locked Money u USD iznosila je $ -0.001132087356676316.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.73%
30 dana$ -0.0002070440-11.63%
60 dana$ -0.0001615366-9.07%
90 dana$ -0.001132087356676316-38.88%

Što je Locked Money (LMY)

Locked Money--Secure Asset Management Powered by AI What is Locked Money? LM is a pioneering self-custodial platform designed for secure, efficient management of digital assets. It combines blockchain technology with advanced legal frameworks, making it a fortress for your crypto wealth. Access to your own AI Agent Your AI agent provides comprehensive insights into cryptocurrency behaviors, trends, and community dynamics, offering suggestions on DeFi protocols and predicting market movements. Fully Autonomous AI Crypto Trading Your AI agent can autonomously trade cryptocurrency by continuously analyzing market data, identifying trends, and executing trades based on pre-set strategies or real-time conditions. Self-Custody and Control With LM, you establish complete sovereignty over your digital assets through seedless vaults, providing an impenetrable method of asset management that prioritises security and user autonomy. Advanced Legal Frameworks Giving you peace of mind through legal clarity and protection. LM offers access to sophisticated legal structures like Foundations and Series LLCs, traditionally used by high-net-worth individuals for asset protection and tax efficiency.

Resurs Locked Money (LMY)

Službena web-stranica

Locked Money Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Locked Money (LMY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Locked Money (LMY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Locked Money.

Provjerite Locked Money predviđanje cijene sada!

LMY u lokalnim valutama

Locked Money (LMY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Locked Money (LMY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LMY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Locked Money (LMY)

Koliko Locked Money (LMY) vrijedi danas?
Cijena LMY uživo u USD je 0.00177914 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LMY u USD?
Trenutačna cijena LMY u USD je $ 0.00177914. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Locked Money?
Tržišna kapitalizacija za LMY je $ 1.71M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LMY?
Količina u optjecaju za LMY je 953.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LMY?
LMY je postigao ATH cijenu od 0.00477719 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LMY?
LMY je vidio ATL cijenu od 0.00173333 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LMY?
24-satni obujam trgovanja za LMY je -- USD.
Hoće li LMY još narasti ove godine?
LMY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LMY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:49:42 (UTC+8)

