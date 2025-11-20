LOCK IN Cijena danas

Trenutačna cijena LOCK IN (LOCKIN) danas je $ 0.00274798, s promjenom od 21.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LOCKIN u USD je $ 0.00274798 po LOCKIN.

LOCK IN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,710,148, s količinom u optjecaju od 994.38M LOCKIN. Tijekom posljednja 24 sata, LOCKIN trgovao je između $ 0.00202205 (niska) i $ 0.00272547 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.115837, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00186814.

U kratkoročnim performansama, LOCKIN se kretao +4.49% u posljednjem satu i -15.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LOCK IN (LOCKIN)

Tržišna kapitalizacija $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Količina u optjecaju 994.38M 994.38M 994.38M Ukupna količina 994,379,877.0 994,379,877.0 994,379,877.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LOCK IN je $ 2.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOCKIN je 994.38M, s ukupnom količinom od 994379877.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.71M.