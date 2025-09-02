Više o LCS

LocalCoinSwap Cijena (LCS)

1 LCS u USD cijena uživo:

$0.335779
$0.335779$0.335779
-0.60%1D
Grafikon aktualnih cijena LocalCoinSwap (LCS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:36:36 (UTC+8)

LocalCoinSwap (LCS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.074892
$ 0.074892$ 0.074892
24-satna najniža cijena
$ 0.339138
$ 0.339138$ 0.339138
24-satna najviša cijena

$ 0.074892
$ 0.074892$ 0.074892

$ 0.339138
$ 0.339138$ 0.339138

$ 0.490867
$ 0.490867$ 0.490867

$ 0.00190108
$ 0.00190108$ 0.00190108

+0.04%

-0.60%

+9.60%

+9.60%

LocalCoinSwap (LCS) cijena u stvarnom vremenu je $0.335779. Tijekom protekla 24 sata, LCStrgovalo je između najniže cijene $ 0.074892 i najviše cijene $ 0.339138, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LCS je $ 0.490867, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00190108.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LCS se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i +9.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LocalCoinSwap (LCS)

$ 12.84M
$ 12.84M$ 12.84M

--
----

$ 24.42M
$ 24.42M$ 24.42M

38.25M
38.25M 38.25M

72,732,420.0
72,732,420.0 72,732,420.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LocalCoinSwap je $ 12.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LCS je 38.25M, s ukupnom količinom od 72732420.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.42M.

LocalCoinSwap (LCS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LocalCoinSwap u USD iznosila je $ -0.0020449785238973.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LocalCoinSwap u USD iznosila je $ +0.1575091272.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LocalCoinSwap u USD iznosila je $ +0.4633996326.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LocalCoinSwap u USD iznosila je $ +0.17584603626939006.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0020449785238973-0.60%
30 dana$ +0.1575091272+46.91%
60 dana$ +0.4633996326+138.01%
90 dana$ +0.17584603626939006+109.95%

Što je LocalCoinSwap (LCS)

LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.

Resurs LocalCoinSwap (LCS)

Službena web-stranica

LocalCoinSwap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LocalCoinSwap (LCS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LocalCoinSwap (LCS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LocalCoinSwap.

Provjerite LocalCoinSwap predviđanje cijene sada!

LCS u lokalnim valutama

LocalCoinSwap (LCS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LocalCoinSwap (LCS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LCS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LocalCoinSwap (LCS)

Koliko LocalCoinSwap (LCS) vrijedi danas?
Cijena LCS uživo u USD je 0.335779 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LCS u USD?
Trenutačna cijena LCS u USD je $ 0.335779. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LocalCoinSwap?
Tržišna kapitalizacija za LCS je $ 12.84M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LCS?
Količina u optjecaju za LCS je 38.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LCS?
LCS je postigao ATH cijenu od 0.490867 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LCS?
LCS je vidio ATL cijenu od 0.00190108 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LCS?
24-satni obujam trgovanja za LCS je -- USD.
Hoće li LCS još narasti ove godine?
LCS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LCS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:36:36 (UTC+8)

