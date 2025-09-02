LocalCoinSwap (LCS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.074892 $ 0.074892 $ 0.074892 24-satna najniža cijena $ 0.339138 $ 0.339138 $ 0.339138 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.074892$ 0.074892 $ 0.074892 24-satna najviša cijena $ 0.339138$ 0.339138 $ 0.339138 Najviša cijena ikada $ 0.490867$ 0.490867 $ 0.490867 Najniža cijena $ 0.00190108$ 0.00190108 $ 0.00190108 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -0.60% Promjena cijene (7D) +9.60% Promjena cijene (7D) +9.60%

LocalCoinSwap (LCS) cijena u stvarnom vremenu je $0.335779. Tijekom protekla 24 sata, LCStrgovalo je između najniže cijene $ 0.074892 i najviše cijene $ 0.339138, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LCS je $ 0.490867, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00190108.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LCS se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.60% u posljednjih 24 sata i +9.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LocalCoinSwap (LCS)

Tržišna kapitalizacija $ 12.84M$ 12.84M $ 12.84M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.42M$ 24.42M $ 24.42M Količina u optjecaju 38.25M 38.25M 38.25M Ukupna količina 72,732,420.0 72,732,420.0 72,732,420.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LocalCoinSwap je $ 12.84M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LCS je 38.25M, s ukupnom količinom od 72732420.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.42M.