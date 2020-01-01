LOAFCAT (LOAFCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LOAFCAT (LOAFCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LOAFCAT (LOAFCAT) Informacije LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun! We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet). A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come! Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!: https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/ Službena web stranica: https://loafcat.me/ Kupi LOAFCAT odmah!

LOAFCAT (LOAFCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LOAFCAT (LOAFCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 664.44K $ 664.44K $ 664.44K Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 664.44K $ 664.44K $ 664.44K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni LOAFCAT (LOAFCAT)

LOAFCAT (LOAFCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LOAFCAT (LOAFCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOAFCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOAFCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOAFCAT tokena, istražite LOAFCAT cijenu tokena uživo!

LOAFCAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LOAFCAT? Naša LOAFCAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LOAFCAT predviđanje cijene tokena odmah!

