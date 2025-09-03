Više o LOAF

LOAF Cijena (LOAF)

Neuvršten

1 LOAF u USD cijena uživo:

--
----
+4.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena LOAF (LOAF)
LOAF (LOAF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.20%

+4.36%

+4.29%

+4.29%

LOAF (LOAF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOAFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOAF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOAF se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, +4.36% u posljednjih 24 sata i +4.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LOAF (LOAF)

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

--
----

$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K

997.24M
997.24M 997.24M

997,235,071.857246
997,235,071.857246 997,235,071.857246

Trenutačna tržišna kapitalizacija LOAF je $ 9.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOAF je 997.24M, s ukupnom količinom od 997235071.857246. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.00K.

LOAF (LOAF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LOAF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LOAF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LOAF u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LOAF u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.36%
30 dana$ 0+13.60%
60 dana$ 0+32.16%
90 dana$ 0--

Što je LOAF (LOAF)

Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain. At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LOAF (LOAF)

Službena web-stranica

LOAF Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LOAF (LOAF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LOAF (LOAF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LOAF.

Provjerite LOAF predviđanje cijene sada!

LOAF u lokalnim valutama

LOAF (LOAF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LOAF (LOAF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LOAF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LOAF (LOAF)

Koliko LOAF (LOAF) vrijedi danas?
Cijena LOAF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LOAF u USD?
Trenutačna cijena LOAF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LOAF?
Tržišna kapitalizacija za LOAF je $ 9.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LOAF?
Količina u optjecaju za LOAF je 997.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LOAF?
LOAF je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LOAF?
LOAF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LOAF?
24-satni obujam trgovanja za LOAF je -- USD.
Hoće li LOAF još narasti ove godine?
LOAF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LOAF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
