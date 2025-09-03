LOAF Cijena (LOAF)
LOAF (LOAF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LOAFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOAF je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOAF se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, +4.36% u posljednjih 24 sata i +4.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija LOAF je $ 9.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOAF je 997.24M, s ukupnom količinom od 997235071.857246. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.00K.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain. At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile.
