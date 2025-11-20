LNKD Networks Cijena danas

Trenutačna cijena LNKD Networks (LNKD) danas je $ 0.00012564, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LNKD u USD je $ 0.00012564 po LNKD.

LNKD Networks trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 48,270, s količinom u optjecaju od 384.20M LNKD. Tijekom posljednja 24 sata, LNKD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00024966, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00011896.

U kratkoročnim performansama, LNKD se kretao -- u posljednjem satu i -5.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LNKD Networks (LNKD)

Tržišna kapitalizacija $ 48.27K$ 48.27K $ 48.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 125.64K$ 125.64K $ 125.64K Količina u optjecaju 384.20M 384.20M 384.20M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LNKD Networks je $ 48.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LNKD je 384.20M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 125.64K.