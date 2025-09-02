LMGroupToken (LMGX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 14.48 $ 14.48 $ 14.48 24-satna najniža cijena $ 14.83 $ 14.83 $ 14.83 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 14.48$ 14.48 $ 14.48 24-satna najviša cijena $ 14.83$ 14.83 $ 14.83 Najviša cijena ikada $ 14.83$ 14.83 $ 14.83 Najniža cijena $ 0.154757$ 0.154757 $ 0.154757 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.84% Promjena cijene (7D) -0.28% Promjena cijene (7D) -0.28%

LMGroupToken (LMGX) cijena u stvarnom vremenu je $14.49. Tijekom protekla 24 sata, LMGXtrgovalo je između najniže cijene $ 14.48 i najviše cijene $ 14.83, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LMGX je $ 14.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.154757.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LMGX se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i -0.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LMGroupToken (LMGX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.45B$ 1.45B $ 1.45B Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LMGroupToken je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.30M. Količina u optjecaju LMGX je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45B.