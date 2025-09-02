lmeow (LMEOW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00221224 $ 0.00221224 $ 0.00221224 24-satna najniža cijena $ 0.01041637 $ 0.01041637 $ 0.01041637 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00221224$ 0.00221224 $ 0.00221224 24-satna najviša cijena $ 0.01041637$ 0.01041637 $ 0.01041637 Najviša cijena ikada $ 0.098616$ 0.098616 $ 0.098616 Najniža cijena $ 0.00221224$ 0.00221224 $ 0.00221224 Promjena cijene (1H) -2.37% Promjena cijene (1D) -8.58% Promjena cijene (7D) -17.67% Promjena cijene (7D) -17.67%

lmeow (LMEOW) cijena u stvarnom vremenu je $0.00948337. Tijekom protekla 24 sata, LMEOWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00221224 i najviše cijene $ 0.01041637, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LMEOW je $ 0.098616, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00221224.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LMEOW se promijenio za -2.37% u posljednjih sat vremena, -8.58% u posljednjih 24 sata i -17.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu lmeow (LMEOW)

Tržišna kapitalizacija $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.48M$ 9.48M $ 9.48M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija lmeow je $ 9.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LMEOW je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.48M.