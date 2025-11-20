LizardAi Cijena danas

Trenutačna cijena LizardAi (LIZAI) danas je $ 0.00000524, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIZAI u USD je $ 0.00000524 po LIZAI.

LizardAi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,243.29, s količinom u optjecaju od 999.82M LIZAI. Tijekom posljednja 24 sata, LIZAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00045065, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000516.

U kratkoročnim performansama, LIZAI se kretao -- u posljednjem satu i -15.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LizardAi (LIZAI)

Tržišna kapitalizacija $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Količina u optjecaju 999.82M 999.82M 999.82M Ukupna količina 999,822,842.746434 999,822,842.746434 999,822,842.746434

