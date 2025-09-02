Living the Dream (LTD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.89% Promjena cijene (1D) -10.56% Promjena cijene (7D) -38.73% Promjena cijene (7D) -38.73%

Living the Dream (LTD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LTDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LTD je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LTD se promijenio za -0.89% u posljednjih sat vremena, -10.56% u posljednjih 24 sata i -38.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Living the Dream (LTD)

Tržišna kapitalizacija $ 97.52K$ 97.52K $ 97.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 182.22K$ 182.22K $ 182.22K Količina u optjecaju 176.71B 176.71B 176.71B Ukupna količina 330,194,333,333.0 330,194,333,333.0 330,194,333,333.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Living the Dream je $ 97.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LTD je 176.71B, s ukupnom količinom od 330194333333.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 182.22K.