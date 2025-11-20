Live Ai Cijena danas

Trenutačna cijena Live Ai (LAU) danas je $ 0.01852915, s promjenom od 1.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LAU u USD je $ 0.01852915 po LAU.

Live Ai trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,529.15, s količinom u optjecaju od 1.00M LAU. Tijekom posljednja 24 sata, LAU trgovao je između $ 0.01765384 (niska) i $ 0.01854109 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.32, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01765384.

U kratkoročnim performansama, LAU se kretao -- u posljednjem satu i -17.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Live Ai (LAU)

Tržišna kapitalizacija $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.53K$ 18.53K $ 18.53K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Live Ai je $ 18.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAU je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.53K.