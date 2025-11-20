Little Pepe Cijena danas

Trenutačna cijena Little Pepe (LILPEPE) danas je $ 0.00002446, s promjenom od 7.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LILPEPE u USD je $ 0.00002446 po LILPEPE.

Little Pepe trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 24,456, s količinom u optjecaju od 1.00B LILPEPE. Tijekom posljednja 24 sata, LILPEPE trgovao je između $ 0.00002445 (niska) i $ 0.00002641 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00923741, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000379.

U kratkoročnim performansama, LILPEPE se kretao -- u posljednjem satu i -25.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Little Pepe (LILPEPE)

Tržišna kapitalizacija $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

