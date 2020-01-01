Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Informacije Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token. Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction. We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future. Službena web stranica: https://labv2-revival.netlify.app/ Kupi LAB-V2 odmah!

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Little Angry Bunny v2 (LAB-V2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 101.26K $ 101.26K $ 101.26K Ukupna količina: $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T $ 843,500,000,000.00T Količina u optjecaju: $ 450,725,623,019.41T $ 450,725,623,019.41T $ 450,725,623,019.41T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 189.49K $ 189.49K $ 189.49K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Trenutna cijena: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Saznajte više o cijeni Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAB-V2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAB-V2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAB-V2 tokena, istražite LAB-V2 cijenu tokena uživo!

LAB-V2 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LAB-V2? Naša LAB-V2 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LAB-V2 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!