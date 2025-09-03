Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24-satna najniža cijena $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24-satna najviša cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) -0.91% Promjena cijene (1D) -0.64% Promjena cijene (7D) -1.15% Promjena cijene (7D) -1.15%

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) cijena u stvarnom vremenu je $0. Tijekom protekla 24 sata, LAB-V2trgovalo je između najniže cijene $ 0.0 i najviše cijene $ 0.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAB-V2 je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAB-V2 se promijenio za -0.91% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i -1.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Tržišna kapitalizacija $ 101.46K$ 101.46K $ 101.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 189.88K$ 189.88K $ 189.88K Količina u optjecaju 450,725,623,019.41T 450,725,623,019.41T 450,725,623,019.41T Ukupna količina 8.435000000000001e+23 8.435000000000001e+23 8.435000000000001e+23

Trenutačna tržišna kapitalizacija Little Angry Bunny v2 je $ 101.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAB-V2 je 450,725,623,019.41T, s ukupnom količinom od 8.435000000000001e+23. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 189.88K.