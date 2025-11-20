Lithium Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Lithium Finance (LITH) danas je $ 0.0000064, s promjenom od 1.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LITH u USD je $ 0.0000064 po LITH.

Lithium Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 58,083, s količinom u optjecaju od 9.08B LITH. Tijekom posljednja 24 sata, LITH trgovao je između $ 0.00000613 (niska) i $ 0.00000659 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.070537, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000182.

U kratkoročnim performansama, LITH se kretao -0.54% u posljednjem satu i -14.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lithium Finance (LITH)

Tržišna kapitalizacija $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.99K$ 63.99K $ 63.99K Količina u optjecaju 9.08B 9.08B 9.08B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lithium Finance je $ 58.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LITH je 9.08B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.99K.