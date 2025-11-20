LITERALLY NOTHING Cijena danas

Trenutačna cijena LITERALLY NOTHING (NOTHING) danas je $ 0.00000569, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NOTHING u USD je $ 0.00000569 po NOTHING.

LITERALLY NOTHING trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,683.17, s količinom u optjecaju od 999.01M NOTHING. Tijekom posljednja 24 sata, NOTHING trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00007549, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000558.

U kratkoročnim performansama, NOTHING se kretao -- u posljednjem satu i -10.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LITERALLY NOTHING (NOTHING)

Tržišna kapitalizacija $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Količina u optjecaju 999.01M 999.01M 999.01M Ukupna količina 999,014,516.490105 999,014,516.490105 999,014,516.490105

