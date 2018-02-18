Litecoin Cash (LCC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Litecoin Cash (LCC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Litecoin Cash (LCC) Informacije Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners. Službena web stranica: https://litecoinca.sh/ Bijela knjiga: https://hive.litecoinca.sh/whitepaper.pdf Kupi LCC odmah!

Litecoin Cash (LCC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Litecoin Cash (LCC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 992.95K $ 992.95K $ 992.95K Ukupna količina: $ 816.52M $ 816.52M $ 816.52M Količina u optjecaju: $ 816.51M $ 816.51M $ 816.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 992.96K $ 992.96K $ 992.96K Povijesni maksimum: $ 4.09 $ 4.09 $ 4.09 Povijesni minimum: $ 0.00002765 $ 0.00002765 $ 0.00002765 Trenutna cijena: $ 0.00121813 $ 0.00121813 $ 0.00121813 Saznajte više o cijeni Litecoin Cash (LCC)

Litecoin Cash (LCC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Litecoin Cash (LCC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LCC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LCC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LCC tokena, istražite LCC cijenu tokena uživo!

LCC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LCC? Naša LCC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LCC predviđanje cijene tokena odmah!

