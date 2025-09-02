Više o LCC

Litecoin Cash Logotip

Litecoin Cash Cijena (LCC)

Neuvršten

1 LCC u USD cijena uživo:

mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Litecoin Cash (LCC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:36:20 (UTC+8)

Litecoin Cash (LCC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
$ 0.00126404
$ 0.00126404$ 0.00126404
24-satna najviša cijena

$ 0.00126404
$ 0.00126404$ 0.00126404

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

+0.00%

+5.74%

-3.73%

-3.73%

Litecoin Cash (LCC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00125637. Tijekom protekla 24 sata, LCCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00126404, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LCC je $ 4.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LCC se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, +5.74% u posljednjih 24 sata i -3.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Litecoin Cash (LCC)

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

816.44M
816.44M 816.44M

816,443,528.0834944
816,443,528.0834944 816,443,528.0834944

Trenutačna tržišna kapitalizacija Litecoin Cash je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LCC je 816.44M, s ukupnom količinom od 816443528.0834944. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.03M.

Litecoin Cash (LCC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Litecoin Cash u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Litecoin Cash u USD iznosila je $ +0.0000888546.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Litecoin Cash u USD iznosila je $ -0.0005954179.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Litecoin Cash u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+5.74%
30 dana$ +0.0000888546+7.07%
60 dana$ -0.0005954179-47.39%
90 dana$ 0--

Što je Litecoin Cash (LCC)

Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Litecoin Cash (LCC)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Litecoin Cash Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Litecoin Cash (LCC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Litecoin Cash (LCC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Litecoin Cash.

Provjerite Litecoin Cash predviđanje cijene sada!

LCC u lokalnim valutama

Litecoin Cash (LCC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Litecoin Cash (LCC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LCC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Litecoin Cash (LCC)

Koliko Litecoin Cash (LCC) vrijedi danas?
Cijena LCC uživo u USD je 0.00125637 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LCC u USD?
Trenutačna cijena LCC u USD je $ 0.00125637. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Litecoin Cash?
Tržišna kapitalizacija za LCC je $ 1.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LCC?
Količina u optjecaju za LCC je 816.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LCC?
LCC je postigao ATH cijenu od 4.09 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LCC?
LCC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LCC?
24-satni obujam trgovanja za LCC je -- USD.
Hoće li LCC još narasti ove godine?
LCC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LCC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:36:20 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.