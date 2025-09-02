Više o LISUSD

Lista USD Cijena (LISUSD)

1 LISUSD u USD cijena uživo:

$0.998941
$0.998941
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Lista USD (LISUSD)
Lista USD (LISUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.02%

-0.01%

+0.08%

+0.08%

Lista USD (LISUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.998926. Tijekom protekla 24 sata, LISUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998216 i najviše cijene $ 0.999325, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LISUSD je $ 2.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.208609.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LISUSD se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lista USD (LISUSD)

$ 37.56M
$ 37.56M

--
----

$ 38.58M
$ 38.58M

37.60M
37.60M

38,624,581.9692841
38,624,581.9692841

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lista USD je $ 37.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LISUSD je 37.60M, s ukupnom količinom od 38624581.9692841. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.58M.

Lista USD (LISUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lista USD u USD iznosila je $ -0.0001462414699769.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lista USD u USD iznosila je $ +0.0007468969.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lista USD u USD iznosila je $ -0.0000201783.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lista USD u USD iznosila je $ -0.0002217760751987.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001462414699769-0.01%
30 dana$ +0.0007468969+0.07%
60 dana$ -0.0000201783-0.00%
90 dana$ -0.0002217760751987-0.02%

Što je Lista USD (LISUSD)

Developed on the BNB Chain, Helio Protocol is an open-source liquidity protocol for borrowing and earning yield on HAY, which is a “destablecoin” Destablecoin a new asset class that is over-collateralized with liquid staked assets. In other words, HAY is an over-collateralized destablecoin, where 1 HAY is always redeemable at $1 of cryptocurrency, and over-collateralized by BNB. Users can mint and borrow HAY by providing BNB as collateral, which can then be used to stake for yield, liquidity mining and as a means to transfer value. Following the launch of our governance token, HELIO, Helio Protocol will operate as a DAO, where the community will govern the protocol’s treasury, revenue pool and future direction.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Lista USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lista USD (LISUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lista USD (LISUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lista USD.

Provjerite Lista USD predviđanje cijene sada!

LISUSD u lokalnim valutama

Lista USD (LISUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lista USD (LISUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LISUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lista USD (LISUSD)

Koliko Lista USD (LISUSD) vrijedi danas?
Cijena LISUSD uživo u USD je 0.998926 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LISUSD u USD?
Trenutačna cijena LISUSD u USD je $ 0.998926. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lista USD?
Tržišna kapitalizacija za LISUSD je $ 37.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LISUSD?
Količina u optjecaju za LISUSD je 37.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LISUSD?
LISUSD je postigao ATH cijenu od 2.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LISUSD?
LISUSD je vidio ATL cijenu od 0.208609 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LISUSD?
24-satni obujam trgovanja za LISUSD je -- USD.
Hoće li LISUSD još narasti ove godine?
LISUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LISUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
