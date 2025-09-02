Lista USD (LISUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.998216 $ 0.998216 $ 0.998216 24-satna najniža cijena $ 0.999325 $ 0.999325 $ 0.999325 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.998216$ 0.998216 $ 0.998216 24-satna najviša cijena $ 0.999325$ 0.999325 $ 0.999325 Najviša cijena ikada $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Najniža cijena $ 0.208609$ 0.208609 $ 0.208609 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.08%

Lista USD (LISUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.998926. Tijekom protekla 24 sata, LISUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998216 i najviše cijene $ 0.999325, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LISUSD je $ 2.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.208609.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LISUSD se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lista USD (LISUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 37.56M$ 37.56M $ 37.56M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.58M$ 38.58M $ 38.58M Količina u optjecaju 37.60M 37.60M 37.60M Ukupna količina 38,624,581.9692841 38,624,581.9692841 38,624,581.9692841

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lista USD je $ 37.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LISUSD je 37.60M, s ukupnom količinom od 38624581.9692841. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.58M.