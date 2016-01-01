Lisk (LSK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lisk (LSK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lisk (LSK) Informacije Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk's founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry's first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain. Službena web stranica: https://lisk.com

Lisk (LSK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lisk (LSK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 72.13M $ 72.13M $ 72.13M Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 200.48M $ 200.48M $ 200.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 143.92M $ 143.92M $ 143.92M Povijesni maksimum: $ 34.92 $ 34.92 $ 34.92 Povijesni minimum: $ 0.101672 $ 0.101672 $ 0.101672 Trenutna cijena: $ 0.359772 $ 0.359772 $ 0.359772 Saznajte više o cijeni Lisk (LSK)

Lisk (LSK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lisk (LSK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LSK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LSK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LSK tokena, istražite LSK cijenu tokena uživo!

LSK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LSK? Naša LSK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

