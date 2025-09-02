Lisk (LSK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.3595 24-satna najviša cijena $ 0.377029 Najviša cijena ikada $ 34.92 Najniža cijena $ 0.101672 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -1.27% Promjena cijene (7D) -0.94%

Lisk (LSK) cijena u stvarnom vremenu je $0.36985. Tijekom protekla 24 sata, LSKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3595 i najviše cijene $ 0.377029, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LSK je $ 34.92, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.101672.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LSK se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -1.27% u posljednjih 24 sata i -0.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lisk (LSK)

Tržišna kapitalizacija $ 74.04M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 147.94M Količina u optjecaju 200.20M Ukupna količina 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lisk je $ 74.04M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LSK je 200.20M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 147.94M.