Liqwid Finance (LQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Liqwid Finance (LQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue). Službena web stranica: https://www.liqwid.finance/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1-UDRdjcN8sWtsir0gwcb7KMTvQOFbtII/view

Liqwid Finance (LQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Liqwid Finance (LQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 55.05M Ukupna količina: $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 20.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 57.20M Povijesni maksimum: $ 125.74 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 2.72

Liqwid Finance (LQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Liqwid Finance (LQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

