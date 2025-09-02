Liqwid Finance (LQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.65 $ 2.79 24-satna najniža cijena $ 2.65 24-satna najviša cijena $ 2.79 Najviša cijena ikada $ 125.74 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.10% Promjena cijene (1D) +1.25% Promjena cijene (7D) +1.28%

Liqwid Finance (LQ) cijena u stvarnom vremenu je $2.7. Tijekom protekla 24 sata, LQtrgovalo je između najniže cijene $ 2.65 i najviše cijene $ 2.79, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LQ je $ 125.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LQ se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, +1.25% u posljednjih 24 sata i +1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liqwid Finance (LQ)

Tržišna kapitalizacija $ 54.50M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.62M Količina u optjecaju 20.21M Ukupna količina 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liqwid Finance je $ 54.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LQ je 20.21M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.62M.