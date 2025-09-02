Više o LQ

Liqwid Finance Cijena (LQ)

1 LQ u USD cijena uživo:

$2.7
$2.7$2.7
+1.00%1D
Liqwid Finance (LQ) Informacije o cijeni (USD)

$ 2.65
$ 2.65$ 2.65
$ 2.79
$ 2.79$ 2.79
$ 2.65
$ 2.65$ 2.65

$ 2.79
$ 2.79$ 2.79

$ 125.74
$ 125.74$ 125.74

$ 0
$ 0$ 0

-1.10%

+1.25%

+1.28%

+1.28%

Liqwid Finance (LQ) cijena u stvarnom vremenu je $2.7. Tijekom protekla 24 sata, LQtrgovalo je između najniže cijene $ 2.65 i najviše cijene $ 2.79, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LQ je $ 125.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LQ se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, +1.25% u posljednjih 24 sata i +1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liqwid Finance (LQ)

$ 54.50M
$ 54.50M$ 54.50M

--
----

$ 56.62M
$ 56.62M$ 56.62M

20.21M
20.21M 20.21M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liqwid Finance je $ 54.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LQ je 20.21M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.62M.

Liqwid Finance (LQ) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Liqwid Finance u USD iznosila je $ +0.03342674.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Liqwid Finance u USD iznosila je $ -0.0951571800.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Liqwid Finance u USD iznosila je $ +1.0012774500.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Liqwid Finance u USD iznosila je $ -0.4405430773048546.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.03342674+1.25%
30 dana$ -0.0951571800-3.52%
60 dana$ +1.0012774500+37.08%
90 dana$ -0.4405430773048546-14.02%

Što je Liqwid Finance (LQ)

Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Liqwid Finance (LQ)

Službena web-stranica

Liqwid Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Liqwid Finance (LQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Liqwid Finance (LQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Liqwid Finance.

Provjerite Liqwid Finance predviđanje cijene sada!

LQ u lokalnim valutama

Liqwid Finance (LQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Liqwid Finance (LQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Liqwid Finance (LQ)

Koliko Liqwid Finance (LQ) vrijedi danas?
Cijena LQ uživo u USD je 2.7 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LQ u USD?
Trenutačna cijena LQ u USD je $ 2.7. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Liqwid Finance?
Tržišna kapitalizacija za LQ je $ 54.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LQ?
Količina u optjecaju za LQ je 20.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LQ?
LQ je postigao ATH cijenu od 125.74 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LQ?
LQ je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LQ?
24-satni obujam trgovanja za LQ je -- USD.
Hoće li LQ još narasti ove godine?
LQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
