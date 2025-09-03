Liquor (LIQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.60% Promjena cijene (1D) -3.48% Promjena cijene (7D) -10.03% Promjena cijene (7D) -10.03%

Liquor (LIQ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LIQtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LIQ je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LIQ se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, -3.48% u posljednjih 24 sata i -10.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquor (LIQ)

Tržišna kapitalizacija $ 53.14K$ 53.14K $ 53.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.14K$ 53.14K $ 53.14K Količina u optjecaju 69.70B 69.70B 69.70B Ukupna količina 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquor je $ 53.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LIQ je 69.70B, s ukupnom količinom od 69696969696.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.14K.