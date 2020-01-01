Liquity USD (LUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Liquity USD (LUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Liquity USD (LUSD) Informacije LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Službena web stranica: https://www.liquity.org/ Kupi LUSD odmah!

Liquity USD (LUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Liquity USD (LUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.22M $ 38.22M $ 38.22M Ukupna količina: $ 38.16M $ 38.16M $ 38.16M Količina u optjecaju: $ 38.16M $ 38.16M $ 38.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.22M $ 38.22M $ 38.22M Povijesni maksimum: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Povijesni minimum: $ 0.896722 $ 0.896722 $ 0.896722 Trenutna cijena: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Saznajte više o cijeni Liquity USD (LUSD)

Liquity USD (LUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Liquity USD (LUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LUSD tokena, istražite LUSD cijenu tokena uživo!

LUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LUSD? Naša LUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LUSD predviđanje cijene tokena odmah!

