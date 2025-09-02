Više o LUSD

Liquity USD Cijena (LUSD)

1 LUSD u USD cijena uživo:

$1.004
$1.004$1.004
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Liquity USD (LUSD)
Liquity USD (LUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najniža cijena
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24-satna najviša cijena

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.896722
$ 0.896722$ 0.896722

+0.33%

+0.11%

+0.04%

+0.04%

Liquity USD (LUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.004. Tijekom protekla 24 sata, LUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUSD je $ 1.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.896722.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUSD se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquity USD (LUSD)

$ 38.27M
$ 38.27M$ 38.27M

--
----

$ 38.27M
$ 38.27M$ 38.27M

38.12M
38.12M 38.12M

38,123,526.77169891
38,123,526.77169891 38,123,526.77169891

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquity USD je $ 38.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUSD je 38.12M, s ukupnom količinom od 38123526.77169891. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.27M.

Liquity USD (LUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Liquity USD u USD iznosila je $ +0.0011036.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Liquity USD u USD iznosila je $ +0.0029124032.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Liquity USD u USD iznosila je $ +0.0048694000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Liquity USD u USD iznosila je $ +0.0032623789623312.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0011036+0.11%
30 dana$ +0.0029124032+0.29%
60 dana$ +0.0048694000+0.49%
90 dana$ +0.0032623789623312+0.33%

Što je Liquity USD (LUSD)

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Resurs Liquity USD (LUSD)

Službena web-stranica

Liquity USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Liquity USD (LUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Liquity USD (LUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Liquity USD.

Provjerite Liquity USD predviđanje cijene sada!

LUSD u lokalnim valutama

Liquity USD (LUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Liquity USD (LUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Liquity USD (LUSD)

Koliko Liquity USD (LUSD) vrijedi danas?
Cijena LUSD uživo u USD je 1.004 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUSD u USD?
Trenutačna cijena LUSD u USD je $ 1.004. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Liquity USD?
Tržišna kapitalizacija za LUSD je $ 38.27M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUSD?
Količina u optjecaju za LUSD je 38.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUSD?
LUSD je postigao ATH cijenu od 1.16 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUSD?
LUSD je vidio ATL cijenu od 0.896722 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUSD?
24-satni obujam trgovanja za LUSD je -- USD.
Hoće li LUSD još narasti ove godine?
LUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Liquity USD (LUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

