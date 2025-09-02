Liquity USD (LUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.0 24-satna najniža cijena $ 1.004 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.16 Najniža cijena $ 0.896722 Promjena cijene (1H) +0.33% Promjena cijene (1D) +0.11% Promjena cijene (7D) +0.04%

Liquity USD (LUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.004. Tijekom protekla 24 sata, LUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.004, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUSD je $ 1.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.896722.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUSD se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, +0.11% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquity USD (LUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 38.27M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.27M Količina u optjecaju 38.12M Ukupna količina 38,123,526.77169891

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquity USD je $ 38.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUSD je 38.12M, s ukupnom količinom od 38123526.77169891. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.27M.