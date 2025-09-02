Liquity BOLD (BOLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.99617 24-satna najniža cijena $ 0.999238 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.013 Najniža cijena $ 0.990867 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) -0.14%

Liquity BOLD (BOLD) cijena u stvarnom vremenu je $0.997137. Tijekom protekla 24 sata, BOLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.99617 i najviše cijene $ 0.999238, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOLD je $ 1.013, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.990867.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOLD se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquity BOLD (BOLD)

Tržišna kapitalizacija $ 42.38M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.38M Količina u optjecaju 42.49M Ukupna količina 42,492,990.5446531

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquity BOLD je $ 42.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOLD je 42.49M, s ukupnom količinom od 42492990.5446531. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.38M.