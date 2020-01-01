Liquina (LQNA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Liquina (LQNA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Liquina (LQNA) Informacije "By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together." Službena web stranica: https://liquina.ai/ Kupi LQNA odmah!

Liquina (LQNA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Liquina (LQNA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ukupna količina: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Količina u optjecaju: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Povijesni maksimum: $ 23.05 $ 23.05 $ 23.05 Povijesni minimum: $ 0.687829 $ 0.687829 $ 0.687829 Trenutna cijena: $ 0.939068 $ 0.939068 $ 0.939068 Saznajte više o cijeni Liquina (LQNA)

Liquina (LQNA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Liquina (LQNA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LQNA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LQNA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LQNA tokena, istražite LQNA cijenu tokena uživo!

