Više o LQNA

LQNA Informacije o cijeni

LQNA Službena web stranica

LQNA Tokenomija

LQNA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Liquina Logotip

Liquina Cijena (LQNA)

Neuvršten

1 LQNA u USD cijena uživo:

$0.950371
$0.950371$0.950371
+0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Liquina (LQNA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:36:13 (UTC+8)

Liquina (LQNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.941797
$ 0.941797$ 0.941797
24-satna najniža cijena
$ 0.958943
$ 0.958943$ 0.958943
24-satna najviša cijena

$ 0.941797
$ 0.941797$ 0.941797

$ 0.958943
$ 0.958943$ 0.958943

$ 23.05
$ 23.05$ 23.05

$ 0.687829
$ 0.687829$ 0.687829

--

+0.30%

-7.72%

-7.72%

Liquina (LQNA) cijena u stvarnom vremenu je $0.950371. Tijekom protekla 24 sata, LQNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.941797 i najviše cijene $ 0.958943, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LQNA je $ 23.05, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.687829.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LQNA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i -7.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquina (LQNA)

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

1.07M
1.07M 1.07M

1,068,589.0
1,068,589.0 1,068,589.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquina je $ 1.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LQNA je 1.07M, s ukupnom količinom od 1068589.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02M.

Liquina (LQNA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Liquina u USD iznosila je $ +0.00284167.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Liquina u USD iznosila je $ -0.0443068662.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Liquina u USD iznosila je $ -0.5768614166.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Liquina u USD iznosila je $ -1.7249967229596278.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00284167+0.30%
30 dana$ -0.0443068662-4.66%
60 dana$ -0.5768614166-60.69%
90 dana$ -1.7249967229596278-64.47%

Što je Liquina (LQNA)

"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Liquina (LQNA)

Službena web-stranica

Liquina Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Liquina (LQNA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Liquina (LQNA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Liquina.

Provjerite Liquina predviđanje cijene sada!

LQNA u lokalnim valutama

Liquina (LQNA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Liquina (LQNA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LQNA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Liquina (LQNA)

Koliko Liquina (LQNA) vrijedi danas?
Cijena LQNA uživo u USD je 0.950371 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LQNA u USD?
Trenutačna cijena LQNA u USD je $ 0.950371. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Liquina?
Tržišna kapitalizacija za LQNA je $ 1.02M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LQNA?
Količina u optjecaju za LQNA je 1.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LQNA?
LQNA je postigao ATH cijenu od 23.05 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LQNA?
LQNA je vidio ATL cijenu od 0.687829 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LQNA?
24-satni obujam trgovanja za LQNA je -- USD.
Hoće li LQNA još narasti ove godine?
LQNA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LQNA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:36:13 (UTC+8)

Liquina (LQNA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.