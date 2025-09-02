Liquina (LQNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.941797 24-satna najviša cijena $ 0.958943 Najviša cijena ikada $ 23.05 Najniža cijena $ 0.687829 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.30% Promjena cijene (7D) -7.72%

Liquina (LQNA) cijena u stvarnom vremenu je $0.950371. Tijekom protekla 24 sata, LQNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.941797 i najviše cijene $ 0.958943, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LQNA je $ 23.05, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.687829.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LQNA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.30% u posljednjih 24 sata i -7.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquina (LQNA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.02M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.02M Količina u optjecaju 1.07M Ukupna količina 1,068,589.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquina je $ 1.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LQNA je 1.07M, s ukupnom količinom od 1068589.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02M.