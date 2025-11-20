LiquiHub Cijena danas

Trenutačna cijena LiquiHub (LIQUI) danas je $ 0.00788949, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LIQUI u USD je $ 0.00788949 po LIQUI.

LiquiHub trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,128.16, s količinom u optjecaju od 903.50K LIQUI. Tijekom posljednja 24 sata, LIQUI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.236031, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00785239.

U kratkoročnim performansama, LIQUI se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LiquiHub (LIQUI)

Tržišna kapitalizacija $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Količina u optjecaju 903.50K 903.50K 903.50K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

