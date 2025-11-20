Liquidy Cijena danas

Trenutačna cijena Liquidy (LQDY) danas je $ 0.081055, s promjenom od 1.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LQDY u USD je $ 0.081055 po LQDY.

Liquidy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 531,431, s količinom u optjecaju od 6.55M LQDY. Tijekom posljednja 24 sata, LQDY trgovao je između $ 0.078994 (niska) i $ 0.082566 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.167274, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.075791.

U kratkoročnim performansama, LQDY se kretao +0.11% u posljednjem satu i -20.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Liquidy (LQDY)

Tržišna kapitalizacija $ 531.43K$ 531.43K $ 531.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M Količina u optjecaju 6.55M 6.55M 6.55M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquidy je $ 531.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LQDY je 6.55M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.12M.