LiquidScan (LQSCAN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u LiquidScan (LQSCAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

LiquidScan (LQSCAN) Informacije

LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click.

Službena web stranica:
https://liquidscan.fun/

LiquidScan (LQSCAN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LiquidScan (LQSCAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 111.78K
Ukupna količina:
$ 926.45M
Količina u optjecaju:
$ 926.45M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 111.78K
Povijesni maksimum:
$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00012066
LiquidScan (LQSCAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike LiquidScan (LQSCAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LQSCAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LQSCAN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LQSCAN tokena, istražite LQSCAN cijenu tokena uživo!

LQSCAN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LQSCAN? Naša LQSCAN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.