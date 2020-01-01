LiquidScan (LQSCAN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LiquidScan (LQSCAN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LiquidScan (LQSCAN) Informacije LiquidScan is the first quality-focused portfolio & launch tracker purpose-built for HyperEVM and the wider Hyperliquid ecosystem. Through a lightning-fast web dashboard and a lightweight Telegram bot, it lets you follow token creators and wallets in real time, surfaces a proprietary confidence score for every deployer, and labels wallets as builder, farmer or sniper. Drill into full buy/sell history straight from LiquidLaunch, inspect live holdings, realized P&L, ROI and win-rate, filter new listings by audited code, liquidity lock and age, and set instant alerts for whale moves, rugs or trend-breaking volume spikes. Smart-contract events are indexed every two seconds, so you always see current price, liquidity, FDV and volume the moment a pair is minted. Whether you’re hunting alpha or protecting capital, LiquidScan condenses the on-chain stats that matter into a single click. Službena web stranica: https://liquidscan.fun/ Kupi LQSCAN odmah!

LiquidScan (LQSCAN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LiquidScan (LQSCAN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 111.78K $ 111.78K $ 111.78K Ukupna količina: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M Količina u optjecaju: $ 926.45M $ 926.45M $ 926.45M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 111.78K $ 111.78K $ 111.78K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012066 $ 0.00012066 $ 0.00012066 Saznajte više o cijeni LiquidScan (LQSCAN)

LiquidScan (LQSCAN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LiquidScan (LQSCAN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LQSCAN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LQSCAN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LQSCAN tokena, istražite LQSCAN cijenu tokena uživo!

LQSCAN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LQSCAN? Naša LQSCAN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LQSCAN predviđanje cijene tokena odmah!

