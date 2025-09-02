Liquidity Provisioning (SN106) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 24-satna najniža cijena $ 2.65 $ 2.65 $ 2.65 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 24-satna najviša cijena $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 Najviša cijena ikada $ 7.91$ 7.91 $ 7.91 Najniža cijena $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Promjena cijene (1H) -0.56% Promjena cijene (1D) +8.01% Promjena cijene (7D) -30.05% Promjena cijene (7D) -30.05%

Liquidity Provisioning (SN106) cijena u stvarnom vremenu je $2.63. Tijekom protekla 24 sata, SN106trgovalo je između najniže cijene $ 2.43 i najviše cijene $ 2.65, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN106 je $ 7.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.9.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN106 se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, +8.01% u posljednjih 24 sata i -30.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquidity Provisioning (SN106)

Tržišna kapitalizacija $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Količina u optjecaju 996.52K 996.52K 996.52K Ukupna količina 996,517.259511779 996,517.259511779 996,517.259511779

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquidity Provisioning je $ 2.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN106 je 996.52K, s ukupnom količinom od 996517.259511779. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.62M.