Liquidity (SN77) cijena u stvarnom vremenu je $3.42. Tijekom protekla 24 sata, SN77trgovalo je između najniže cijene $ 3.23 i najviše cijene $ 3.45, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN77 je $ 10.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.28.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN77 se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, +1.76% u posljednjih 24 sata i +1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquidity je $ 6.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN77 je 1.92M, s ukupnom količinom od 1919366.665241318. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.57M.