LiquidDriver (LQDR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LiquidDriver (LQDR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LiquidDriver (LQDR) Informacije LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience. Službena web stranica: https://www.abacus.tech/ Bijela knjiga: https://www.abacus.tech/ Kupi LQDR odmah!

Tržišna kapitalizacija: $ 1.60M
Ukupna količina: $ 10.18M
Količina u optjecaju: $ 10.18M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.60M
Povijesni maksimum: $ 56.5
Povijesni minimum: $ 0.135155
Trenutna cijena: $ 0.157165

LiquidDriver (LQDR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LiquidDriver (LQDR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LQDR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LQDR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LQDR tokena, istražite LQDR cijenu tokena uživo!

