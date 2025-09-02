LiquidDriver (LQDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.141904 $ 0.141904 $ 0.141904 24-satna najniža cijena $ 0.146626 $ 0.146626 $ 0.146626 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.141904$ 0.141904 $ 0.141904 24-satna najviša cijena $ 0.146626$ 0.146626 $ 0.146626 Najviša cijena ikada $ 56.5$ 56.5 $ 56.5 Najniža cijena $ 0.135155$ 0.135155 $ 0.135155 Promjena cijene (1H) -0.56% Promjena cijene (1D) -2.52% Promjena cijene (7D) -13.41% Promjena cijene (7D) -13.41%

LiquidDriver (LQDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.141903. Tijekom protekla 24 sata, LQDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.141904 i najviše cijene $ 0.146626, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LQDR je $ 56.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.135155.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LQDR se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, -2.52% u posljednjih 24 sata i -13.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LiquidDriver (LQDR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Količina u optjecaju 10.18M 10.18M 10.18M Ukupna količina 10,177,134.544687469 10,177,134.544687469 10,177,134.544687469

Trenutačna tržišna kapitalizacija LiquidDriver je $ 1.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LQDR je 10.18M, s ukupnom količinom od 10177134.544687469. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.44M.