Više o LQDR

LQDR Informacije o cijeni

LQDR Bijela knjiga

LQDR Službena web stranica

LQDR Tokenomija

LQDR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

LiquidDriver Logotip

LiquidDriver Cijena (LQDR)

Neuvršten

1 LQDR u USD cijena uživo:

$0.141903
$0.141903$0.141903
-2.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena LiquidDriver (LQDR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:35:54 (UTC+8)

LiquidDriver (LQDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.141904
$ 0.141904$ 0.141904
24-satna najniža cijena
$ 0.146626
$ 0.146626$ 0.146626
24-satna najviša cijena

$ 0.141904
$ 0.141904$ 0.141904

$ 0.146626
$ 0.146626$ 0.146626

$ 56.5
$ 56.5$ 56.5

$ 0.135155
$ 0.135155$ 0.135155

-0.56%

-2.52%

-13.41%

-13.41%

LiquidDriver (LQDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.141903. Tijekom protekla 24 sata, LQDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.141904 i najviše cijene $ 0.146626, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LQDR je $ 56.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.135155.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LQDR se promijenio za -0.56% u posljednjih sat vremena, -2.52% u posljednjih 24 sata i -13.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LiquidDriver (LQDR)

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

--
----

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

10.18M
10.18M 10.18M

10,177,134.544687469
10,177,134.544687469 10,177,134.544687469

Trenutačna tržišna kapitalizacija LiquidDriver je $ 1.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LQDR je 10.18M, s ukupnom količinom od 10177134.544687469. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.44M.

LiquidDriver (LQDR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LiquidDriver u USD iznosila je $ -0.0036790759110341.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LiquidDriver u USD iznosila je $ -0.0553546716.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LiquidDriver u USD iznosila je $ -0.0685161465.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LiquidDriver u USD iznosila je $ -0.1233703558741722.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0036790759110341-2.52%
30 dana$ -0.0553546716-39.00%
60 dana$ -0.0685161465-48.28%
90 dana$ -0.1233703558741722-46.50%

Što je LiquidDriver (LQDR)

LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LiquidDriver (LQDR)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

LiquidDriver Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LiquidDriver (LQDR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LiquidDriver (LQDR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LiquidDriver.

Provjerite LiquidDriver predviđanje cijene sada!

LQDR u lokalnim valutama

LiquidDriver (LQDR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LiquidDriver (LQDR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LQDR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LiquidDriver (LQDR)

Koliko LiquidDriver (LQDR) vrijedi danas?
Cijena LQDR uživo u USD je 0.141903 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LQDR u USD?
Trenutačna cijena LQDR u USD je $ 0.141903. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LiquidDriver?
Tržišna kapitalizacija za LQDR je $ 1.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LQDR?
Količina u optjecaju za LQDR je 10.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LQDR?
LQDR je postigao ATH cijenu od 56.5 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LQDR?
LQDR je vidio ATL cijenu od 0.135155 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LQDR?
24-satni obujam trgovanja za LQDR je -- USD.
Hoće li LQDR još narasti ove godine?
LQDR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LQDR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:35:54 (UTC+8)

LiquidDriver (LQDR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.