Liquid Staked SOL Cijena danas

Trenutačna cijena Liquid Staked SOL (LSSOL) danas je $ 146.7, s promjenom od 2.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LSSOL u USD je $ 146.7 po LSSOL.

Liquid Staked SOL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,763,829, s količinom u optjecaju od 12.02K LSSOL. Tijekom posljednja 24 sata, LSSOL trgovao je između $ 133.73 (niska) i $ 147.35 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 384.79, dok je rekordna najniža cijena bila $ 131.69.

U kratkoročnim performansama, LSSOL se kretao -0.01% u posljednjem satu i -6.91% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Liquid Staked SOL (LSSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Količina u optjecaju 12.02K 12.02K 12.02K Ukupna količina 12,023.289904557 12,023.289904557 12,023.289904557

