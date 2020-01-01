Liquid Staked ETH (LSETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Liquid Staked ETH (LSETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow. Službena web stranica: https://liquidcollective.io/

Liquid Staked ETH (LSETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Liquid Staked ETH (LSETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Ukupna količina: $ 333.69K $ 333.69K $ 333.69K Količina u optjecaju: $ 333.69K $ 333.69K $ 333.69K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Povijesni maksimum: $ 5,334.09 $ 5,334.09 $ 5,334.09 Povijesni minimum: $ 1,384.61 $ 1,384.61 $ 1,384.61 Trenutna cijena: $ 4,692.06 $ 4,692.06 $ 4,692.06 Saznajte više o cijeni Liquid Staked ETH (LSETH)

Liquid Staked ETH (LSETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Liquid Staked ETH (LSETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LSETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LSETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LSETH tokena, istražite LSETH cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide LSETH? Naša LSETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

