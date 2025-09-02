Više o LSETH

Liquid Staked ETH Cijena (LSETH)

Neuvršten

1 LSETH u USD cijena uživo:

$4,736.65
$4,736.65$4,736.65
-1.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Liquid Staked ETH (LSETH)
Liquid Staked ETH (LSETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najviša cijena

-0.30%

-1.83%

-0.38%

-0.38%

Liquid Staked ETH (LSETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,736.84. Tijekom protekla 24 sata, LSETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,568.91 i najviše cijene $ 4,839.68, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LSETH je $ 5,334.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,384.61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LSETH se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquid Staked ETH (LSETH)

$ 1.58B
$ 1.58B$ 1.58B

--
----

$ 1.58B
$ 1.58B$ 1.58B

333.63K
333.63K 333.63K

333,625.6387937715
333,625.6387937715 333,625.6387937715

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid Staked ETH je $ 1.58B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LSETH je 333.63K, s ukupnom količinom od 333625.6387937715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.58B.

Liquid Staked ETH (LSETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Liquid Staked ETH u USD iznosila je $ -88.355300940169.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Liquid Staked ETH u USD iznosila je $ +1,297.1571076960.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Liquid Staked ETH u USD iznosila je $ +3,374.6939211880.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Liquid Staked ETH u USD iznosila je $ +1,882.1127410596203.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -88.355300940169-1.83%
30 dana$ +1,297.1571076960+27.38%
60 dana$ +3,374.6939211880+71.24%
90 dana$ +1,882.1127410596203+65.93%

Što je Liquid Staked ETH (LSETH)

Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow.

Resurs Liquid Staked ETH (LSETH)

Liquid Staked ETH Predviđanje cijene (USD)

Liquid Staked ETH (LSETH) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Liquid Staked ETH (LSETH)

Koliko Liquid Staked ETH (LSETH) vrijedi danas?
Cijena LSETH uživo u USD je 4,736.84 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LSETH u USD?
Trenutačna cijena LSETH u USD je $ 4,736.84. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Liquid Staked ETH?
Tržišna kapitalizacija za LSETH je $ 1.58B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LSETH?
Količina u optjecaju za LSETH je 333.63K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LSETH?
LSETH je postigao ATH cijenu od 5,334.09 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LSETH?
LSETH je vidio ATL cijenu od 1,384.61 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LSETH?
24-satni obujam trgovanja za LSETH je -- USD.
Hoće li LSETH još narasti ove godine?
LSETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LSETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Liquid Staked ETH (LSETH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

