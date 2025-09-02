Liquid Staked ETH (LSETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,568.91 $ 4,568.91 $ 4,568.91 24-satna najniža cijena $ 4,839.68 $ 4,839.68 $ 4,839.68 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,568.91$ 4,568.91 $ 4,568.91 24-satna najviša cijena $ 4,839.68$ 4,839.68 $ 4,839.68 Najviša cijena ikada $ 5,334.09$ 5,334.09 $ 5,334.09 Najniža cijena $ 1,384.61$ 1,384.61 $ 1,384.61 Promjena cijene (1H) -0.30% Promjena cijene (1D) -1.83% Promjena cijene (7D) -0.38% Promjena cijene (7D) -0.38%

Liquid Staked ETH (LSETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,736.84. Tijekom protekla 24 sata, LSETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,568.91 i najviše cijene $ 4,839.68, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LSETH je $ 5,334.09, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,384.61.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LSETH se promijenio za -0.30% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquid Staked ETH (LSETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.58B$ 1.58B $ 1.58B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.58B$ 1.58B $ 1.58B Količina u optjecaju 333.63K 333.63K 333.63K Ukupna količina 333,625.6387937715 333,625.6387937715 333,625.6387937715

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid Staked ETH je $ 1.58B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LSETH je 333.63K, s ukupnom količinom od 333625.6387937715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.58B.