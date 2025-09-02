Liquid RON (LRON) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.505473
24-satna najviša cijena $ 0.536353
Najviša cijena ikada $ 0.782788
Najniža cijena $ 0.408063
Promjena cijene (1H) -0.02%
Promjena cijene (1D) -2.59%
Promjena cijene (7D) -3.51%

Liquid RON (LRON) cijena u stvarnom vremenu je $0.522446. Tijekom protekla 24 sata, LRONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.505473 i najviše cijene $ 0.536353, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LRON je $ 0.782788, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.408063.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LRON se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -2.59% u posljednjih 24 sata i -3.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Liquid RON (LRON)

Tržišna kapitalizacija $ 3.25M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.25M
Količina u optjecaju 6.23M
Ukupna količina 6,225,049.432865964

Trenutačna tržišna kapitalizacija Liquid RON je $ 3.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LRON je 6.23M, s ukupnom količinom od 6225049.432865964. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.25M.